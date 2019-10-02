5 октября в Пензе частично перекроют улицу Славы

СЕГОДНЯ 13:13 2019-10-02T13:15:58+03:00

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Традиционное мероприятие пройдет в Пензе в сквере Славы в субботу. В целях обеспечения безопасности жителей в этот день здесь будет действовать временная схема движения.

Она предусматривает временное прекращение движения и остановки/стоянки автомобилей на участке автомобильной дороги по четной стороне улицы Славы на участке от Кирова до Урицкого. Ограничение будет действовать в период с 23.00 4 октября до 16.00 5 октября.

Исключение будет сделано для автотранспортных средств участников ярмарки.

ИСТОЧНИК KP.RU