29-летний житель Мордовии попался на незаконной ловле рыбы
В отношении жителя села Шаверки возбуждено уголовное дело. Его с поличным во время рейда задержали полицейские и сотрудники отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов .
По данным пресс-службы МВД по Республике Мордовии, мужчина воспользовался преобразователем напряжения, который заказал через интернет. Устройство помогло нарушителю выловить более 30 щук, окуней и плотвы. Ущерб водным биологическим ресурсам Мордовии оценивается в более, чем десять тысяч рублей.
Сейчас в отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
ИСТОЧНИК KP.RU