29-летний житель Мордовии попался на незаконной ловле рыбы

СЕГОДНЯ 12:07 2019-10-02T12:07:44+03:00

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В отношении жителя села Шаверки возбуждено уголовное дело. Его с поличным во время рейда задержали полицейские и сотрудники отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов .

По данным пресс-службы МВД по Республике Мордовии, мужчина воспользовался преобразователем напряжения, который заказал через интернет. Устройство помогло нарушителю выловить более 30 щук, окуней и плотвы. Ущерб водным биологическим ресурсам Мордовии оценивается в более, чем десять тысяч рублей.

Сейчас в отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU