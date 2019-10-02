2019-10-02T11:46:01+03:00
Общество

Валерий Лидин принимает участие в форуме «Российская энергетическая неделя»

Мероприятия проводится в третий раз
Анна ЧЕРНАЯ
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Координатор законодателей Поволжья, председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин находится с рабочей поездкой в Москве, где со 2 по 5 октября проходит третий форум «Российская энергетическая неделя».

Цель мероприятия - демонстрация перспектив российского топливно-энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики. В обсуждении основных проблем и перспектив развития сектора примут участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, профильные министры из более десятка стран и главы крупнейших международных энергетических компаний и организаций.

Планируется, что в рамках официальной программы состоится более 70 деловых мероприятий, в том числе панельных сессий, круглых столов, лекций и открытых совещаний. Спикер регионального парламента Валерий Лидин примет участие в работе площадки «Законотворчество в сфере ТЭК основные тренды, взаимодействие федерального и регионального уровней власти».

Организаторами «Российской энергетической недели» выступают Министерство энергетики Российской Федерации и Правительство Москвы. Мероприятие проходит в центральном выставочном зале «Манеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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