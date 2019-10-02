В Пензе открыт первый амбулаторный онкоцентр

СЕГОДНЯ 09:33 2019-10-02T09:33:13+03:00

До 2024 года запланировано открытие в области 10-ти таких центров

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В ходе посещения медицинского учреждения во вторник, 1 октября 2019 года, губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что оно создано в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здравоохранение». Создание сети амбулаторных онкологических центров – одно из важнейших мероприятий федерального проекта в сфере здравоохранения «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Первый Центр амбулаторной онкологической помощи открыт на базе поликлиники № 14 ГБУЗ «Городская поликлиника». Обслуживать новый ЦАОП будет пациентов, прикреплённых на медицинское обслуживание к поликлиникам № 13 и № 14.

Помимо проведения «онкопоиска», функциями данного Центра являются: диспансерное наблюдение за больными, проведение амбулаторного химиотерапевтического лечения и в условиях дневного стационара.

В Центре Глава областной исполнительной власти осмотрел кабинет врача-онколога, уточнил функциональные обязанности специалиста. Кроме того, посетил отделение клинико-диагностической лаборатории, рентгенологическое отделение, оснащённое диагностическим телеуправляемым комплексом и цифровым маммографом, эндоскопическое отделение с гастрофиброскопом и многофункциональным аппаратом ультразвуковой диагностики, отмечает пресс-служба Правительства области.

- Главная наша цель – снизить уровень онкозаболеваемости жителей региона за счёт раннего выявления новообразований, - пояснил Иван Белозерцев. - Надо обратить внимание на повышение качества подготовки врачей, которые будут работать на этом оборудовании. Приглашать специалистов высокого класса из Москвы и, если требуется, других стран, чтобы они обучали работе с данными аппаратами, методам точной диагностики онкологических заболеваний. Также Иван Белозерцев указал на важность разъяснительной работы с населением, направленной на профилактику смертельно опасных недугов.

ИСТОЧНИК KP.RU