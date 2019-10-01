Жительница Городищенского района украла ванну

1 Окт. 17:32 2019-10-02T10:33:08+03:00

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В полицию обратился 57-летний мужчина с заявлением о краже. Сотрудникам он рассказал, что из его сарая в поселке Чаадаевке украли металлические изделия и ванну. Неизвестные проникли туда, повредив замок.

Стражи порядка прибыли на место происшествия и провели обход жителей, на случай, если кто-то стал очевидцем или свидетелем. В ходе розыска, сотрудники установили причастность к преступлению 36-летней местной жительницы. Она уже привлекалась к уголовной ответственности. В содеянном также призналась.

По данным пресс-службы Управления МВД по Пензенской области, возбуждено уголовное дело, ей грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU