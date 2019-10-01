Пьяный житель Мордовии убил мужчину на глазах у его отца

СЕГОДНЯ 17:16 2019-10-01T17:16:18+03:00

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в колонии строгого режима

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9 мая в деревне Коломасово 41-летний мужчина, будучи нетрезвым, пришел в дом своих знакомых. Между осужденным и хозяевами - отцом и сыном - вспыхнула ссора, так как злоумышленник отказался покидать жилище.

Мужчины попытались вывести разбушевавшегося гостя, но тот ударил 32-летнего хозяина дома в живот принесенным с собой охотничьим ножом. Отец пострадавшего позвонил в больницу и попытался оказать первую помощь, но от полученной раны мужчина скончался на месте до приезда медиков. Злоумышленника задержали правоохранители.

По данным пресс-службы МВД по Республике Мордовии, мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью. В Мордовии ему был вынесен приговор суда в виде лишения свободы сроком на 12 лет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU