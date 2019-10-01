Восемь районов Пензенской области получили новые школьные автобусы

СЕГОДНЯ 15:43 2019-10-01T15:45:13+03:00

До конца этого года купят еще три автобуса. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

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В этом году на приобретение школьных автобусов в бюджете Пензенской области заложено более 32 миллионов рублей. Сейчас на эти деньги куплено уже девять единиц транспорта, в том числе, и экскурсионный автобус для Губернского лицея.

Губернатор Пензенской области рассказал участникам мероприятия, что во время его помещений районов области родители, бабушки и дедушки школьников не раз просили обновить технику, на которой детей возят в школы.

- Мы приняли решение купить автобусы за счёт бюджета Пензенской области. Они оснащены ремнями безопасности и имеют кнопки экстренного вызова, также оборудованы системой ГЛОНАСС - все это мы делаем для наших детей и их безопасности, - отметил Иван Белозерцев.

До конца этого года купят еще три автобуса, а на средства федерального бюджета в пензенские школы будут направлены еще 49 автомобилей разной вместимости.

- Поздравляю педагогов с наступающим профессиональным праздником. Спасибо за ваш труд, за то, что вы любите детей. А мы же будем ремонтировать и строить школы, улучшать материально-техническую базу организаций общего образования, создавать условия для того, чтобы вам и детям в школах было комфортно, - подчеркнул Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU