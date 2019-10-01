Иван Белозерцев встретился с представителями «Содружества клубов любителей скандинавской ходьбы по-пензенски»

СЕГОДНЯ 15:13 2019-10-01T15:16:10+03:00

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Сегодня в нашем городе существует 29 клубов скандинавской ходьбы, в которых занимаются более 15 тысяч человек, и это число постоянно растет. По поручению губернатора Ивана Белозерцева для занятий данным видом спорта региональное министерство физической культуры и спорта закупило 2 700 палок для занятий скандинавской ходьбой и 150 смарт-браслетов.

- Мы обязаны вовлекать в активный и здоровый образ жизни население всех возрастов. Вносите свои предложения по приобретению формы, инвентаря, по проведению фестивалей. Мы вас поддержим, - отметил глава региона.

СПРАВКА «КП»

В Пензенской области два раза в год проводятся областные фестивали скандинавской ходьбы. В каждом фестивале принимают участие от 450 до 1000 жителей региона среднего и старшего возраста. В августе в Колышлейском районе состоялся фестиваль в обновленном формате «Новые семейные традиции», в котором приняли участие 939 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU