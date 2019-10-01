Петр Тултаев напомнил горожанам о важности общения с родителями
В Саранске стартует месячник пожилых людей
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Сегодня в России отмечается День пожилого человека.
Начальник управления культуры Татьяна Салищева на оперативном совещании в Администрации города в понедельник рассказала, что запланированы различные мероприятия - как в учреждениях культуры городского округа Саранск, так и на дому.
- Обращаюсь ко всем горожанам: посетите своих престарелых родителей, звоните им почаще, им ведь так важно наше внимание и общение. Пока родители рядом с вами, дорожите каждым днем, проведенным вместе, - сказал Петр Тултаев.
ИСТОЧНИК KP.RU