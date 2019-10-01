В Пензе впервые состоялись региональные соревнования по прыжкам через скакалку

СЕГОДНЯ 11:20 2019-10-01T11:20:09+03:00

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28 сентября активисты Российского движения школьников Пензенской области провели в ФОКе «Мечта» первые региональные соревнования по прыжкам через скакалку «Прыгай вместе с РДШ». Участие в них приняли 12 команд в двух возрастных категориях по четырем дисциплинам: «восьмерка», «пара», «линейка» и «расческа».

По итогам соревнований в младшей возрастной группе 1 место заняла команда сердобской школы № 6 им. Н.В. Кузьмина, 2 место - пензенская школа № 67, 3 место - школа №36 Пензы. В старшей возрастной группе 1 место заняла школа п. Мичуринский, 2 место - школа № 67 г. Пензы, 3 место - гимназия № 42 г. Пензы.

ИСТОЧНИК KP.RU