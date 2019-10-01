В Пачелмском районе при пожаре погибли сторож коровника и несколько животных

СЕГОДНЯ 10:14 2019-10-01T10:19:45+03:00

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Сегодня около семи утра в селе Козловка Пачелмского района загорелась сторожка, находящаяся внутри коровника. В результате ЧП погибли сторож 1963 года рождения и несколько животных: лошадь и жеребенок, две коровы, девять кроликов.

ФОТО: ГУ МЧС по Пензенской области

Для ликвидации пожара от МЧС привлекались три сотрудника и одна единица техники.

ИСТОЧНИК KP.RU