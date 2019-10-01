В Пачелмском районе при пожаре погибли сторож коровника и несколько животных
Причина устанавливается
ФОТО: ГУ МЧС по Пензенской области
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Сегодня около семи утра в селе Козловка Пачелмского района загорелась сторожка, находящаяся внутри коровника. В результате ЧП погибли сторож 1963 года рождения и несколько животных: лошадь и жеребенок, две коровы, девять кроликов.
ФОТО: ГУ МЧС по Пензенской области
Для ликвидации пожара от МЧС привлекались три сотрудника и одна единица техники.
ИСТОЧНИК KP.RU