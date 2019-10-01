2019-10-01T10:00:16+03:00
Спорт

Велогонщица Наталья Афремова из Пензы - призер Кубка Мира

В Сантьяго-дель-Эстеро в Аргентине, прошли 9 и 10 этапы Кубка Мира по велоспорту-ВМХ
Виктор ВИКТОРОВ
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Призеры этапа Кубка Мира. Фото пресс-службы Администрации ПензыПризеры этапа Кубка Мира. Фото пресс-службы Администрации Пензы
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Спортсменка велоклуба «Локомотив-Пенза» Наталья Афремова, удачно выступившая на недавних этапах в США, продолжила свою призовую серию. На двух завершающих этапах Кубка спортсменка завоевала серебряные медали. Первое место заняла победительница Кубка Мира - Лаура Смюлдерс из Нидерландов, третьей стала Фелишия Стенсил из США., отмечает пресс-служба Администрации Пензы

По сумме 10 этапов Наталья Афремова заняла 4 место. Девушка стабильно выступала на всех этапах соревнований: четыре раза становилась серебряным и один раз бронзовым призером. И это несомненный успех спортсменки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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