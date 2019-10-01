Велогонщица Наталья Афремова из Пензы - призер Кубка Мира
Спортсменка велоклуба «Локомотив-Пенза» Наталья Афремова, удачно выступившая на недавних этапах в США, продолжила свою призовую серию. На двух завершающих этапах Кубка спортсменка завоевала серебряные медали. Первое место заняла победительница Кубка Мира - Лаура Смюлдерс из Нидерландов, третьей стала Фелишия Стенсил из США., отмечает пресс-служба Администрации Пензы
По сумме 10 этапов Наталья Афремова заняла 4 место. Девушка стабильно выступала на всех этапах соревнований: четыре раза становилась серебряным и один раз бронзовым призером. И это несомненный успех спортсменки.
ИСТОЧНИК KP.RU