2019-10-01T08:36:21+03:00
Общество

Пензенские аграрии собрали первый миллион тонн сахарной свеклы

Средняя урожайность в хозяйствах региона составляет 381 ц/га
Анна ЧЕРНАЯ
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По оперативной информации районных агрономических служб в сельскохозяйственных организациях Пензенской области получено 1 012 тысяч тонн сахарной свеклы.

В этом году в Пензенской области сахарную свеклу предстоит убрать аграриям с площади 59,5 тыс. гектаров. Планируется, что урожай сахарной свеклы в регионе составит два миллиона тонн.

По итогам прошлого года Пензенская область по валовому сбору сахарной свеклы заняла второе место в ПФО и девятое в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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