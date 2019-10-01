Пензенские аграрии собрали первый миллион тонн сахарной свеклы
Средняя урожайность в хозяйствах региона составляет 381 ц/га
Изменить размер текста:
По оперативной информации районных агрономических служб в сельскохозяйственных организациях Пензенской области получено 1 012 тысяч тонн сахарной свеклы.
В этом году в Пензенской области сахарную свеклу предстоит убрать аграриям с площади 59,5 тыс. гектаров. Планируется, что урожай сахарной свеклы в регионе составит два миллиона тонн.
По итогам прошлого года Пензенская область по валовому сбору сахарной свеклы заняла второе место в ПФО и девятое в России.
ИСТОЧНИК KP.RU