Жительница Пензы отдала больше миллиона рублей, чтобы получить «компенсацию» за вклад в «МММ»

СЕГОДНЯ 17:08 2019-09-30T17:26:00+03:00

Представители регионального Управления МВД предупреждают граждан, что подобные предложения, поступающие от незнакомцев - всего лишь еще один способ мошенничества

Изменить размер текста: A A

Жительница Пензы стала жертвой обмана. Женщине поступил звонок от неизвестного. Собеседник представился сотрудником компании «МММ» и сообщил, что организация все это время держала часть средств за границей, благодаря чему теперь может выплатить компенсации своим вкладчикам. Жительнице Пензы полагалась кругленькая сумма - один миллион рублей. Но для ее получения необходимо было оплатить страховку в размере 20 тысяч. Недолго думая, горожанка отправилась в банк.

Сотрудница учреждения, заподозрив неладное, принялась расспрашивать горожанку о назначении перевода, но та ничего не ответила, поэтому банковский работник пересылать деньги отказалась. Вернувшись домой, женщина связалась с «сотрудником «МММ» и рассказала ему о случившемся. Мужчина посоветовал попытаться снова, но на вопросы сотрудников банка отвечать, что деньги предназначаются родственнику.

В течение нескольких дней женщина перевела мошенникам более одного миллиона рублей на погашение всевозможных страховок и взносов. Когда деньги закончились, а представители компании попросили заплатить еще 200 тысяч рублей, взяв для этих целей кредит, пострадавшая подумала о том, что ее, возможно, обманывают, и обратилась в полицию.

По факту возбуждено уголовное дело.

УМВД России по Пензенской области напоминает жителям региона о том, что «МММ» - крупнейшая в истории России финансовая пирамида, основанная Сергеем Мавроди. Учитывая, что основатель крупнейшей финансовой пирамиды скончался, было бы наивно рассчитывать на получение каких-либо компенсаций от его компании. Будьте бдительны!

ИСТОЧНИК KP.RU