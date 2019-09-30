2019-09-30T15:51:23+03:00
Общество

Пензенские любители активного отдыха провели насыщенные выходные

В субботу и воскресение в Центральном парке культуры и отдыха им. В.Г. Белинского состоялись мероприятия для жителей и гостей города
Лилия САЗОНОВА
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В Детском парке прошел концерт Ольги Козыревой: звучали народные песни, романсы и хиты отечественной эстрады. Любители спорта собрались на час подвижных игр «Спортивному движению - наше уважение». Там ребята участвовали в занимательных конкурсах.

В ходе часа «Земля – наш общий дом» маленькие гости парка в игровой форме познакомились с животными нашей планеты, которые занесены в Красную книгу. Дети приняли участие в викторине и конкурсных заданиях, тем самым расширили свой кругозор.

В воскресенье, 29 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. В.Г. Белинского состоялся масштабный Праздник каши. В этот день гостей парка встречали Баба – Яга, Незнайка, Пират, Принцесса, Заяц, Маша, Дружок, предлагая попробовать свою фирменную кашу. С забавами и затеями сказочные персонажи проводили дегустации.

На Аллее мастеров работали мастер-классы, выставки объединений народных промыслов и народных мастеров, была представлена выставка различных сортов чая.

На Видовой аллее прошел четырехчасовой концертный марафон. Здесь выступили городские творческие коллективы и солисты: русский народный хор «Душа России», Даниил Саркисянц, хор ветеранов «Надежда», солистка ансамбля песни и романса «Легенда» Валентина Симонова, вокально-эстрадная студия «Маэстро», вокально-народная студия «Русские напевы», хор ветеранов «Патриот», Татьяна Стаильская и Анатолий Николаев, солисты Центра русской хоровой и вокальной культуры; Образцовый коллектив Арт-студия «Очаровашки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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