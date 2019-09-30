Иван Белозерцев: «Ваш поступок – пример для подражания»

СЕГОДНЯ 15:26 2019-09-30T15:30:11+03:00

Глава региона и врач обсудили проблему подготовки новых кадров и развитие системы наставничества в региональных учреждениях здравоохранения. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Губернатор наградил врача скорой помощи Нину Крикунову, которая приехала к пациенту после того, как попала в ДТП

Изменить размер текста: A A

Сегодня Иван Белозерцев выразил свою признательность сотруднице учреждения здравоохранения. Врач скорой медицинской помощи Нина Крикунова направлялась к пациенту, проживающему на улице Сумской. Неожиданно женщину сбила «Газель». Врач получила перелом руки в районе плеча, но, несмотря на это, все же отправилась к ожидающему ее пензенцу. Как отмечают в пресс-службе регионального правительства, благодаря самоотверженности Нины Георгиевны, пациент остался в живых.

- Когда я узнал о случившемся, то сразу захотел встретиться с вами, - отметил губернатор. – Ваш поступок – пример для подражания. Спасибо вам!

- Да когда это случилось, я и не думала, что совершаю что-то экстраординарное, - отметила Нина Георгиевна. – Помогать людям - моя обязанность.

Глава региона и врач обсудили проблему подготовки новых кадров и развитие системы наставничества в региональных учреждениях здравоохранения. Иван Александрович вручил доктору Крикуновой благодарственное письмо губернатора Пензенской области, памятный подарок и цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU