2019-09-30T15:30:11+03:00
Общество

Иван Белозерцев: «Ваш поступок – пример для подражания»

Губернатор наградил врача скорой помощи Нину Крикунову, которая приехала к пациенту после того, как попала в ДТП
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Глава региона и врач обсудили проблему подготовки новых кадров и развитие системы наставничества в региональных учреждениях здравоохранения.Глава региона и врач обсудили проблему подготовки новых кадров и развитие системы наставничества в региональных учреждениях здравоохранения.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Изменить размер текста:

Сегодня Иван Белозерцев выразил свою признательность сотруднице учреждения здравоохранения. Врач скорой медицинской помощи Нина Крикунова направлялась к пациенту, проживающему на улице Сумской. Неожиданно женщину сбила «Газель». Врач получила перелом руки в районе плеча, но, несмотря на это, все же отправилась к ожидающему ее пензенцу. Как отмечают в пресс-службе регионального правительства, благодаря самоотверженности Нины Георгиевны, пациент остался в живых.

- Когда я узнал о случившемся, то сразу захотел встретиться с вами, - отметил губернатор. – Ваш поступок – пример для подражания. Спасибо вам!

- Да когда это случилось, я и не думала, что совершаю что-то экстраординарное, - отметила Нина Георгиевна. – Помогать людям - моя обязанность.

Глава региона и врач обсудили проблему подготовки новых кадров и развитие системы наставничества в региональных учреждениях здравоохранения. Иван Александрович вручил доктору Крикуновой благодарственное письмо губернатора Пензенской области, памятный подарок и цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
Пензенские студенты приняли участие в акции «День здоровья»
В Саранске тепло пришло почти во все дома
Пензенских пенсионеров будут привлекать к спорту
Из Пензы в Москву пустят дополнительный самолет
Завтра в центре Саранска ограничат движение транспорта
В Мордовии на пожаре погибла пенсионерка
Житель Пензы пытался избить мать, уличившую его в краже
В Пензе прошли соревнования, посвященные памяти сотрудника СОБР Юрия Володина
Банк России открыл двери для пензенцев
Обновленная набережная Суры в Пензе нравится горожанам
Автомобиль «Волга» догнал «Мерседес Бенц»
38-летний житель Каменки обокрал сожительницу
Житель Саранска сдал в полицию самодельные взрывные устройства
В Пензе заасфальтировали двор школы №28
В Пензенской области состоялся фестиваль по легкой атлетике
В Пензе тепло пришло в 97% жилых домов
Иван Белозерцев поздравил пензенских машиностроителей с профессиональным праздником
Пензенец получил два года лишения свободы за езду в нетрезвом виде
Пензенец избил отца металлическим тазом
Более 300 жителей Каменского района стали участниками акции #ДоброВСело
В Пензе пройдет ярмарка «Дары осени»
В Пензе состоится Всероссийский фестиваль Росгвардии «Безопасный город»