Пензенские студенты приняли участие в акции «День здоровья»
В минувшую пятницу в рамках акции «День здоровья» студентов колледжа архитектуры и строительства, современных технологий переработки и бизнеса, социально-педагогического колледжа, базового медицинского колледжа, а также студентов филиала Самарского государственного университета путей сообщения разделили на группы. Каждая из них занималась популярными фитнес-направлениями: гибкая сила, функциональный тренинг, единоборства, кардио, тренажёрный зал.
Мастер-классы для молодёжи проводили профессиональные тренеры. Кроме того, со студентами беседовали в формате «вопрос-ответ» на тему «Мой выбор — моё здоровье».
В конце мероприятия Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике города Пензы вручил призы всем участникам акции.
ИСТОЧНИК KP.RU