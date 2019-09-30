2019-09-30T13:59:34+03:00
Общество

Пензенские студенты приняли участие в акции «День здоровья»

Мероприятие организовали специалисты МБУ «Молодежный центр «Юность» и фитнес-клуб «Энигма Сура»
Анастасия ТИМОШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В минувшую пятницу в рамках акции «День здоровья» студентов колледжа архитектуры и строительства, современных технологий переработки и бизнеса, социально-педагогического колледжа, базового медицинского колледжа, а также студентов филиала Самарского государственного университета путей сообщения разделили на группы. Каждая из них занималась популярными фитнес-направлениями: гибкая сила, функциональный тренинг, единоборства, кардио, тренажёрный зал.

Мастер-классы для молодёжи проводили профессиональные тренеры. Кроме того, со студентами беседовали в формате «вопрос-ответ» на тему «Мой выбор — моё здоровье».

В конце мероприятия Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике города Пензы вручил призы всем участникам акции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
Иван Белозерцев: «Ваш поступок – пример для подражания»
В Саранске тепло пришло почти во все дома
Пензенских пенсионеров будут привлекать к спорту
Из Пензы в Москву пустят дополнительный самолет
Завтра в центре Саранска ограничат движение транспорта
В Мордовии на пожаре погибла пенсионерка
Житель Пензы пытался избить мать, уличившую его в краже
В Пензе прошли соревнования, посвященные памяти сотрудника СОБР Юрия Володина
Банк России открыл двери для пензенцев
Обновленная набережная Суры в Пензе нравится горожанам
Автомобиль «Волга» догнал «Мерседес Бенц»
38-летний житель Каменки обокрал сожительницу
Житель Саранска сдал в полицию самодельные взрывные устройства
В Пензе заасфальтировали двор школы №28
В Пензенской области состоялся фестиваль по легкой атлетике
В Пензе тепло пришло в 97% жилых домов
Иван Белозерцев поздравил пензенских машиностроителей с профессиональным праздником
Пензенец получил два года лишения свободы за езду в нетрезвом виде
Пензенец избил отца металлическим тазом
Более 300 жителей Каменского района стали участниками акции #ДоброВСело
В Пензе пройдет ярмарка «Дары осени»
В Пензе состоится Всероссийский фестиваль Росгвардии «Безопасный город»