Пензенские студенты приняли участие в акции «День здоровья»

СЕГОДНЯ 13:59 2019-09-30T13:59:34+03:00

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В минувшую пятницу в рамках акции «День здоровья» студентов колледжа архитектуры и строительства, современных технологий переработки и бизнеса, социально-педагогического колледжа, базового медицинского колледжа, а также студентов филиала Самарского государственного университета путей сообщения разделили на группы. Каждая из них занималась популярными фитнес-направлениями: гибкая сила, функциональный тренинг, единоборства, кардио, тренажёрный зал.

Мастер-классы для молодёжи проводили профессиональные тренеры. Кроме того, со студентами беседовали в формате «вопрос-ответ» на тему «Мой выбор — моё здоровье».

В конце мероприятия Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике города Пензы вручил призы всем участникам акции.

ИСТОЧНИК KP.RU