2019-09-30T12:41:30+03:00
Недвижимость

В Саранске тепло пришло почти во все дома

Неподключенным из-за дефекта теплотрассы остается одно здание в Ленинском районе
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В понедельник на оперативном совещании в мэрии Саранска подвели промежуточные итоги начала отопительного сезона. Первый заместитель Главы городского округа Саранск - Директор Департамента городского хозяйства Игорь Бутяйкин доложил о ходе подключения к системе отопления:

- Без тепла остается один дом, в рабочем порядке ведется ликвидация завоздушенных стояков. Есть заявки от населения по отклонениям теплоносителя по параметрам. Над этим тоже работаем.

Заместитель директора Департамента по социальной политике - начальник управления образования Оксана Шуляпова отметила, что отопление есть во всех детских садах и школах.

«В Ленинском районе из 706 многоквартирных домов тепло в настоящее время есть во всех домах, кроме одного - №42 по улице Московской. Причина - дефект подводящей теплотрассы, - доложил Глава Администрации Ленинского района Александр Юткин.

В двух других районах отопление дали во всех домах.

- В домах с центральным отоплением много воздушных пробок. Пуско-наладочный процесс обычно занимает время. Встречи с представителями ПАО «Т Плюс» проходят у нас ежедневно, на этих совещаниях называйте адреса конкретных проблемных домов. Также нужно обратить внимание на разрытия. Аварий на трассах много, - сказал Глава городского округа Саранск Петр Тултаев. - Разберитесь с жалобами.

Глава ведомства поручил не включать отопление в администрации до тех пор, пока тепло не будет во всех городских домах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
Иван Белозерцев: «Ваш поступок – пример для подражания»
Пензенские студенты приняли участие в акции «День здоровья»
Пензенских пенсионеров будут привлекать к спорту
Из Пензы в Москву пустят дополнительный самолет
Завтра в центре Саранска ограничат движение транспорта
В Мордовии на пожаре погибла пенсионерка
Житель Пензы пытался избить мать, уличившую его в краже
В Пензе прошли соревнования, посвященные памяти сотрудника СОБР Юрия Володина
Банк России открыл двери для пензенцев
Обновленная набережная Суры в Пензе нравится горожанам
Автомобиль «Волга» догнал «Мерседес Бенц»
38-летний житель Каменки обокрал сожительницу
Житель Саранска сдал в полицию самодельные взрывные устройства
В Пензе заасфальтировали двор школы №28
В Пензенской области состоялся фестиваль по легкой атлетике
В Пензе тепло пришло в 97% жилых домов
Иван Белозерцев поздравил пензенских машиностроителей с профессиональным праздником
Пензенец получил два года лишения свободы за езду в нетрезвом виде
Пензенец избил отца металлическим тазом
Более 300 жителей Каменского района стали участниками акции #ДоброВСело
В Пензе пройдет ярмарка «Дары осени»
В Пензе состоится Всероссийский фестиваль Росгвардии «Безопасный город»