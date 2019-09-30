В Саранске тепло пришло почти во все дома

СЕГОДНЯ 12:41 2019-09-30T12:41:30+03:00

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В понедельник на оперативном совещании в мэрии Саранска подвели промежуточные итоги начала отопительного сезона. Первый заместитель Главы городского округа Саранск - Директор Департамента городского хозяйства Игорь Бутяйкин доложил о ходе подключения к системе отопления:

- Без тепла остается один дом, в рабочем порядке ведется ликвидация завоздушенных стояков. Есть заявки от населения по отклонениям теплоносителя по параметрам. Над этим тоже работаем.

Заместитель директора Департамента по социальной политике - начальник управления образования Оксана Шуляпова отметила, что отопление есть во всех детских садах и школах.

«В Ленинском районе из 706 многоквартирных домов тепло в настоящее время есть во всех домах, кроме одного - №42 по улице Московской. Причина - дефект подводящей теплотрассы, - доложил Глава Администрации Ленинского района Александр Юткин.

В двух других районах отопление дали во всех домах.

- В домах с центральным отоплением много воздушных пробок. Пуско-наладочный процесс обычно занимает время. Встречи с представителями ПАО «Т Плюс» проходят у нас ежедневно, на этих совещаниях называйте адреса конкретных проблемных домов. Также нужно обратить внимание на разрытия. Аварий на трассах много, - сказал Глава городского округа Саранск Петр Тултаев. - Разберитесь с жалобами.

Глава ведомства поручил не включать отопление в администрации до тех пор, пока тепло не будет во всех городских домах.

ИСТОЧНИК KP.RU