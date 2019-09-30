2019-09-30T12:33:56+03:00
Общество

Пензенских пенсионеров будут привлекать к спорту

Организацию досуга старшего поколения обсудили сегодня в правительстве региона
Анна ЧЕРНАЯ
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Губернатор Иван Белозерцев призвал глав городских округов и муниципальных районов активнее привлекать к спорту пенсионеров.

- Нам нужно создавать условия для досуга старшего поколения, - отметил глава региона. - Секции, туризм, экскурсии – всем этим необходимо заниматься. Проведите анализ работы в данном направлении в районах, уточните, где есть нехватка инвентаря и спортивной формы.

Иван Александрович напомнил, что 1 октября отмечается День пожилого человека, и поручил повысить дополнительные выплаты льготникам. Предложение об этом будет вынесено на рассмотрения во время очередной сессии Законодательного собрания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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