Завтра в центре Саранска ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 12:00 2019-09-30T12:00:20+03:00

Это связано с проведением общегородского строевого смотра и развода патрульно-постовых нарядов полиции перед заступлением на службу

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Завтра с 13:30 до 16:30 в Саранске временно ограничат движение и стоянку на следующих участках улиц: по ул. Советской от ул. Демократической до ул. Большевистской; по ул. Красноармейской от ул. Саранской до ул. Кавказской; по ул. Большевистской на участке от ул. Советской до ул. Кавказской.

Исключение составят транспортные средства, задействованные в проведении общегородского строевого смотра, а также коммунальных и аварийных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU