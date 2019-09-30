В Пензе прошли соревнования, посвященные памяти сотрудника СОБР Юрия Володина

СЕГОДНЯ 10:33 2019-09-30T10:33:53+03:00

В составе организационного комитета эстафеты были преподаватели физической культуры, актив студенческого совета и представители управления Росгвардии по Пензенской области

Изменить размер текста: A A

Оперуполномоченный пензенского СОБР Юрий Володин погиб при выполнении служебного долга в 2001 году в Чеченской республике. С этого времени в честь памяти выпускника Пензенского колледжа архитектуры и строительства ежегодно проводятся военно-спортивные соревнования.

По сложившейся старой, доброй традиции в организации военно-спортивных соревнований принимают участие сотрудники специального отряда быстрого реагирования управления Росгвардии по Пензенской области.

После преподаватели, друзья и сослуживцы поделились своими воспоминаниями о Юрии. Люди, которые хорошо знали Володина, рассказали студентам нового набора о его семье, об учебе в колледже, о совершенном подвиге.

Затем стартовали состязания. Студенты 2-5 курсов отправились на площадки, где продемонстрировали навыки и умения в стрельбе из винтовки, подтягивании и прыжках с места в длину.

Все члены команд, занявших призовые места, получили дипломы и ценные призы. Сотрудники спецподразделения Росгвардии выразили благодарность директору колледжа и всем, кто принял участие в подготовке и проведении этого мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU