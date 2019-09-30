2019-09-30T10:33:53+03:00
Спорт

В Пензе прошли соревнования, посвященные памяти сотрудника СОБР Юрия Володина

В составе организационного комитета эстафеты были преподаватели физической культуры, актив студенческого совета и представители управления Росгвардии по Пензенской области
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Оперуполномоченный пензенского СОБР Юрий Володин погиб при выполнении служебного долга в 2001 году в Чеченской республике. С этого времени в честь памяти выпускника Пензенского колледжа архитектуры и строительства ежегодно проводятся военно-спортивные соревнования.

По сложившейся старой, доброй традиции в организации военно-спортивных соревнований принимают участие сотрудники специального отряда быстрого реагирования управления Росгвардии по Пензенской области.

После преподаватели, друзья и сослуживцы поделились своими воспоминаниями о Юрии. Люди, которые хорошо знали Володина, рассказали студентам нового набора о его семье, об учебе в колледже, о совершенном подвиге.

Затем стартовали состязания. Студенты 2-5 курсов отправились на площадки, где продемонстрировали навыки и умения в стрельбе из винтовки, подтягивании и прыжках с места в длину.

Все члены команд, занявших призовые места, получили дипломы и ценные призы. Сотрудники спецподразделения Росгвардии выразили благодарность директору колледжа и всем, кто принял участие в подготовке и проведении этого мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
Иван Белозерцев: «Ваш поступок – пример для подражания»
Пензенские студенты приняли участие в акции «День здоровья»
В Саранске тепло пришло почти во все дома
Пензенских пенсионеров будут привлекать к спорту
Из Пензы в Москву пустят дополнительный самолет
Завтра в центре Саранска ограничат движение транспорта
В Мордовии на пожаре погибла пенсионерка
Житель Пензы пытался избить мать, уличившую его в краже
Банк России открыл двери для пензенцев
Обновленная набережная Суры в Пензе нравится горожанам
Автомобиль «Волга» догнал «Мерседес Бенц»
38-летний житель Каменки обокрал сожительницу
Житель Саранска сдал в полицию самодельные взрывные устройства
В Пензе заасфальтировали двор школы №28
В Пензенской области состоялся фестиваль по легкой атлетике
В Пензе тепло пришло в 97% жилых домов
Иван Белозерцев поздравил пензенских машиностроителей с профессиональным праздником
Пензенец получил два года лишения свободы за езду в нетрезвом виде
Пензенец избил отца металлическим тазом
Более 300 жителей Каменского района стали участниками акции #ДоброВСело
В Пензе пройдет ярмарка «Дары осени»
В Пензе состоится Всероссийский фестиваль Росгвардии «Безопасный город»