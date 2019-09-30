В Пензе прошли соревнования, посвященные памяти сотрудника СОБР Юрия Володина
Оперуполномоченный пензенского СОБР Юрий Володин погиб при выполнении служебного долга в 2001 году в Чеченской республике. С этого времени в честь памяти выпускника Пензенского колледжа архитектуры и строительства ежегодно проводятся военно-спортивные соревнования.
По сложившейся старой, доброй традиции в организации военно-спортивных соревнований принимают участие сотрудники специального отряда быстрого реагирования управления Росгвардии по Пензенской области.
После преподаватели, друзья и сослуживцы поделились своими воспоминаниями о Юрии. Люди, которые хорошо знали Володина, рассказали студентам нового набора о его семье, об учебе в колледже, о совершенном подвиге.
Затем стартовали состязания. Студенты 2-5 курсов отправились на площадки, где продемонстрировали навыки и умения в стрельбе из винтовки, подтягивании и прыжках с места в длину.
Все члены команд, занявших призовые места, получили дипломы и ценные призы. Сотрудники спецподразделения Росгвардии выразили благодарность директору колледжа и всем, кто принял участие в подготовке и проведении этого мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU