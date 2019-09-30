2019-09-30T09:27:23+03:00
Общество

Банк России открыл двери для пензенцев

В субботу учреждение посетило более тысячи горожан
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Фото предоставлено пресс-службой учрежденияФото предоставлено пресс-службой учреждения
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Гости познакомились с деятельностью банковских кассиров, увидели, как происходит пересчет, сортировка и упаковка монет и банкнот, узнали, как отличить подлинную банкноту от поддельной и что делать с поврежденными деньгами.

Во дворе здания всех желающих приглашали в путешествие по удивительной стране «Алтын-Лукоморье», где, разгадывая финансовые ребусы и загадки, используя знания и смекалку, они могли раскрыть тайну, которую хранит старинный сундук. Здесь же гости увидели настоящую спецтехнику, на которой перевозят деньги и ценности, и могли сфотографироваться на ее фоне.

Две выставки рассказывали посетителям о выпущенных Банком России монетах, посвященных театру, и о 250-летней истории бумажных денег в России. Также посетители участвовали в квесте «По страницам истории» и узнавали, для чего необходимо сдавать биометрические данные.

- Осенью Банк России традиционно приглашает в гости всех желающих. Мы рассказываем посетителям о том, как определять признаки финансовых пирамид, как уберечь себя и близких от мошенничества на финансовых рынках, как самостоятельно определять подлинность банкнот, правильно пользоваться всеми возможностями безналичной оплаты, грамотно реагировать на действия кибермошенников, - отметила заместитель управляющего Отделением Пенза Людмила Барбакова. – Мы благодарны всем пришедшим. Тем же, кто не смог прийти сегодня, мы предлагаем в дальнейшем посетить наш музей. Экскурсии проходят каждый четверг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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