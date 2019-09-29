Обновленная набережная Суры в Пензе нравится горожанам

29 Сент. 18:25 2019-09-29T18:45:35+03:00

В воскресенье, 29 сентября 2019 года, Заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов проверил ход работ по капитальному ремонту набережной

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На объект также выехали депутат городской думы VII созыва Виктор Кувайцев и начальник Управления капитального строительства города Игорь Умнов.

На данный момент завершено мощение верхней прогулочной зоны, подрядная организация заканчивает устройство пандуса со стороны Бакунинского моста, параллельно продолжается установка малых архитектурных форм.

Виктор Кувайцев положительно оценил выполненный объем работ:"Радует, что обновленная набережная пользуется популярностью у жителей, это было главной целью проекта - создать комфортные условия для горожан и придать современный облик месту для прогулок", отмечает пресс-служба администрации города.

Утром в воскресенье на набережной проходили соревнования по рыбной ловле, а также несмотря на ранний час прогуливались жители.

Кроме того, в ходе выездного совещания ответственные лица оценили ход работ на Бакунинском мосту. В настоящее время здесь ведется демонтаж бетонного покрытия моста, перильного ограждения, парапетных плит и завершаются работы по переустройству газопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU