2019-09-29T16:34:26+03:00
Общество

Акция #ДоброВСело в Пензенской области

В сентябре участниками Всероссийской акции стали более 300 сельчан дальних населенных пунктов Каменского района
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Идет прием пациентов. Фото пресс-службы министерства здравоохранения области.Идет прием пациентов. Фото пресс-службы министерства здравоохранения области.
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Получить медицинскую помощь быстро, а главное - недалеко от дома, такова цель Всероссийской акции #ДоброВСело. Это масштабный проект, который затрагивает сотни тысяч сельских жителей по всей стране.

Помощь младших коллег, волонтёров-медиков, является существенной для местных докторов и фельдшеров, отмечает пресс-служба Министерства здравоохранения области. Наряду со сбором анамнеза, измерения уровня артериального давления, будущие врачи читают для жителей сел лекции о здоровье, по профилактике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также распространяют тематические брошюры по ЗОЖ.

Акция #ДоброВСело не только медицинская, но и социальная. Волонтеры занимаются также облагораживанием территории вокруг фельдшерско-акушерских пунктов.

В октябре #ДоброВСело продолжится. Волонтёры медики посетят 16 сельских населенных пунктов Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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