Автомобиль «Волга» догнал «Мерседес Бенц»

29 Сент. 15:40 2019-09-30T09:22:47+03:00

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В Дубенском районе на 7 км автодороги Дубенки - Красино - Ливадка в 2 часа 30 минут 26 сентября внезапно загорелась проводка автомобиля «ВАЗ-21102». Водитель "ВАЗ" съехал с проезжей части, и автомобиль опрокинулся в кювет. В указанном ДТП, кроме водителя,25-летнего мужчины, пострадал 17-летний пассажир. С различными травмами они были госпитализированы в ГБУЗ «Дубенская РБ». По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства был трезв, сообщает пресс-служба ГИБДД МВД Мордовии.

В Саранске в 8 часов утра 26 сентября, на улице Рабочая 52-летний водитель автомобиля «ГАЗ-331061» не предпринял необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение машины. После того, как он покинул салон, указанная автомашина покатилась и совершила наезд на гражданина, а затем на припаркованный автомобиль «Мерседес Бенц» с полуприцепом «Кроне». В аварии пострадал водитель «ГАЗ-331061», с различными травмами он госпитализирован в ГБУЗ РМ РКБ №4. По данным инспекторов ГИБДД, в момент дорожного происшествия водитель транспортного средства был трезв.

На 4 км автодороги Барашево – Дачный, в 12 часов 25 минут 26 сентября сотрудниками ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Темниковский» был остановлен трактор «Беларус 12212». Управлявший транспортным средством 47-летний водитель, был в состоянии алкогольного опьянения. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU