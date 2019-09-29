38-летний житель Каменки обокрал сожительницу
Мужчина украл из торгового павильона, принадлежащего женщине, 20 кг мяса
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В полицию обратилась жительница Каменки с заявлением о краже. Она рассказала, что ночью кто-то влез в принадлежащий ей торговый павильон и украл тысячу рублей и 20 кг свинины.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. В ходе розыскных мероприятий стражи порядка установили причастность к преступлению 38-летнего сожителя заявительницы, уже привлекавшегося к уголовной ответственности. В содеянном он признался.
По данным пресс-службы Управления МВД России по Пензенской области, проводится проверка, злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU