38-летний житель Каменки обокрал сожительницу

СЕГОДНЯ 15:38 2019-09-29T15:38:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию обратилась жительница Каменки с заявлением о краже. Она рассказала, что ночью кто-то влез в принадлежащий ей торговый павильон и украл тысячу рублей и 20 кг свинины.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. В ходе розыскных мероприятий стражи порядка установили причастность к преступлению 38-летнего сожителя заявительницы, уже привлекавшегося к уголовной ответственности. В содеянном он признался.

По данным пресс-службы Управления МВД России по Пензенской области, проводится проверка, злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU