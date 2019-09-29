2019-09-29T15:38:25+03:00
Происшествия

38-летний житель Каменки обокрал сожительницу

Мужчина украл из торгового павильона, принадлежащего женщине, 20 кг мяса
Алина МЯСИНА
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В полицию обратилась жительница Каменки с заявлением о краже. Она рассказала, что ночью кто-то влез в принадлежащий ей торговый павильон и украл тысячу рублей и 20 кг свинины.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. В ходе розыскных мероприятий стражи порядка установили причастность к преступлению 38-летнего сожителя заявительницы, уже привлекавшегося к уголовной ответственности. В содеянном он признался.

По данным пресс-службы Управления МВД России по Пензенской области, проводится проверка, злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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