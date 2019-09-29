Житель Саранска сдал в полицию самодельные взрывные устройства

СЕГОДНЯ 14:25 2019-09-29T14:25:21+03:00

Опасную находку мужчина обнаружил в недавно купленной им квартире

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В полицию Саранска обратился 50-летний мужчина и рассказал, что во время ремонта в своем жилище нашел два предмета с фитилями, и передал их сотрудникам.

Экспертиза показала, что находки являются самодельными взрывными устройствами и обладают фугасным поражающим действием. Силы взрыва хватит, чтобы нанести человеку повреждения различной степени тяжести.

Стражи порядка установили, что заявитель приобрел квартиру у 29-летнего жителя Саранска, которому квартира досталось по наследству от отца. По словам супруги бывшего хозяина, муж принес эти предметы в 2007 году якобы для обкуривания погреба от грызунов. Где он их взял и что все это время хранил в ящике для инструментов, она не знала.

По данным пресс-службы МВД по Республике Мордовии, сотрудники устанавливают все обстоятельства. Самодельные взрывные устройства на данный момент уничтожены.

ИСТОЧНИК KP.RU