В Пензе заасфальтировали двор школы №28

СЕГОДНЯ 14:17 2019-09-29T14:17:53+03:00

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На территории средней общеобразовательной школы № 28 имени Василия Ключевского уложили новый асфальт. Работы организовал председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин после обращений коллектива учебного учреждения и родителей учащихся.

- Мы пригласили Валерия Кузьмича на торжественную линейку по случаю Дня знаний и попросили заасфальтировать площадку, где проходят праздники и спортивные мероприятия. Асфальт на площадке укладывали в далеком 1973 году. За прошедшие десятилетия он пришел в негодность, - рассказал директор Алексей Мирясов.

Спикер регионального парламента с пониманием отнесся к просьбе. К решению проблемы подключилась депутат Законодательного Собрания Пензенской области Юлия Лазуткина, на избирательном участке которой находится школа. Уже в последние дни сентября бригада мастеров приступила к выполнению работ.

- Гарантия на новый асфальт не менее трех лет. При правильной эксплуатации площадка может прослужить не одно десятилетие. Выполненные работы по благоустройству стали хорошим подарком школе в канун Дня учителя», - отметила Юлия Лазуткина.

По словам Валерия Лидина, на проведение работ не затрачено ни одного бюджетного рубля - все финансовые расходы взяли на себя парламентарии, которые выполняют наказы избирателей и реальными делами помогают организациям и гражданам.

ИСТОЧНИК KP.RU