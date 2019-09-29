В Пензенской области состоялся фестиваль по легкой атлетике

СЕГОДНЯ 13:30 2019-09-29T14:49:20+03:00

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Вчера в р.п. Башмаково состоялся фестиваль по лёгкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта России, Олимпийского призера Алексея Воеводина. Старт состязаниям дал спикер пензенского парламента Валерий Лидин.

Спортсмены нескольких возрастных групп соревновались в спортивной ходьбе и беге. Всего участие в фестивале приняли почти 200 атлетов. Победители и призеры фестиваля награждены грамотами, медалями, кубками и ценными подарками.

- Занятия спортом способствуют всестороннему развитию человека, нравственных ценностей у молодежи. Это школа воспитания мужества, характера, воли . Борьба за победу формирует навыки лидера , мотивирует и дисциплинирует. Подрастающему поколению все эти качества обязательно пригодятся во взрослой жизни, чтобы стать достойными гражданами нашей страны. Но главное – это здоровье! Физкультура положительно влияет на общее состояние организма, повышает интеллектуальную активность, улучшает выносливость, дарит хорошее настроение и заряд бодрости, - отметил Валерий Лидин.

ИСТОЧНИК KP.RU