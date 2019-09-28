2019-09-28T18:42:21+03:00
Недвижимость

В Пензе тепло пришло в 97% жилых домов

Часть строений остается без отопления из-за утечек
Анна ЧЕРНАЯ
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Тепла нет в 70 домах.Тепла нет в 70 домах.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На восьмой день отопительного сезона в Пензе тепло пришло в 97% домов. По состоянию на 16.00 без отопления на территории города остаются лишь 70 МКД.

Основная часть работ теплоснабжающими организациями завершена. Сейчас ликвидируются образовавшихся в ходе пуска тепла порывов и утечек, после чего отопление будет включено в оставшихся домах.

Управляющие компании и эксплуатирующие организации, в свою очередь, обеспечивают поступление поданного теплоносителя в подведомственные объекты - специалисты должны открыть домовые задвижки, отрегулировать давление во внутридомовой системе отопления и обеспечить равномерное распределение теплоносителя внутри домов для поддержания комфортного температурного режима в помещениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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