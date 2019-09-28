2019-09-28T18:28:36+03:00
Общество

Иван Белозерцев поздравил пензенских машиностроителей с профессиональным праздником

Торжественное мероприятие состоялось вчера в областной филармонии
Анна ЧЕРНАЯ
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Отрасль машиностроения динамично развивается в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе торжественного мероприятия, приуроченного ко Дню машиностроителя.

- Сегодня в рамках нацпроектов выделяются значительные средства на развитие региона, предприятий и подготовку квалифицированных кадров – проводятся семинары, внедряется «Бережливое производство», предприятия модернизируются, увеличивают выпуск продукции, в том числе и непрофильного типа, что важно для развития экономики области. Наша задача - выпускать современное оборудование, способное составить достойную конкуренцию импортному, поставлять его на предприятия и нашего региона, и Российской Федерации.

На сегодняшний день продукция машиностроения треть составляет треть всего экспорта из Пензенской области. В регионе производятся изделия для атомной энергетики, дизель-генераторы и компрессоры, радиоэлектроника и средства связи, оборудование и станки. В состав регионального машиностроительного комплекса входит порядка 100 предприятий, на которых трудится около 32 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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