Пензенец получил два года лишения свободы за езду в нетрезвом виде

СЕГОДНЯ 12:26 2019-09-28T12:26:53+03:00

В прошлом году его восемь раз ловили пьяным за рулем

Изменить размер текста: A A

Первомайский районный суд вынес приговор 37-летнему пензенцу, который неоднократно управлял автомобилем в нетрезвом виде, назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и на трех лет лишения права водить транспорт.

Мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности и отказывался проходить медицинское освидетельствование. После чего с июля по декабрь прошлого года он восемь раз был задержан сотрудниками ГИБДД за езду в нетрезвом виде.

Адвокат не согласился с решением суда и в апелляционной жалобе попросил назначить мужчине условную меру наказания.

По данным пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, нарушитель закона уже был ранее судим и стоит на учете в наркологической больнице из-за того, что принимал психостимуляторы, кроме этого неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Из-за этих фактов судебная коллегия оставила приговор суда без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU