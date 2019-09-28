Пензенец избил отца металлическим тазом
Мужчине назначили 140 часов обязательных работ
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Прокуратура поддержала государственное обвинение по делу 38-летнего жителя Пензы.
В январе этого года пьяный горожанин в квартире своей бабушки на улице Чапаева поссорился с отцом. Разгневанный мужчина ударил родителя несколько раз по голове металлическим тазом. К счастью, пострадавший отделался лишь ушибами. Его сын признал свою вину в суде .
По данным пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 140 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU