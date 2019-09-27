Более 300 жителей Каменского района стали участниками акции #ДоброВСело

СЕГОДНЯ 16:33 2019-09-27T16:40:20+03:00

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Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области, с начала сентября волонтеры-медики целый месяц работали в населенных пунктах Каменского района. Жители могли получить за это время быструю медицинскую помощь недалеко от своего дома. В этом месяце участниками акции стали более 300 сельчан.

Такая помощь очень нужна местным докторам и местным фельдшерам. Будущие врачи собирали анамнез, измеряли уровtнь артериального давления, но также провели для людей лекции о здоровье, по профилактике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также распространяют тематические брошюры по ЗОЖ.

Эта акция является не только медицинской, но и социальной. Волонтеры убираются и облагораживают территории вокруг фельдшерско-акушерских пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU