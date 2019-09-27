В Пензе состоится Всероссийский фестиваль Росгвардии «Безопасный город»

СЕГОДНЯ 15:20 2019-09-27T15:20:05+03:00

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1 октября в 10:00 на площади перед «Многофункциональным молодежным центром» начнется региональный этап всероссийского фестиваля «Безопасный город», который проводится под эгидой управления Росгвардии по Пензенской области.

В программе - выступление отряда мобильного особого назначения «Страж», концерт с участием артистов Центра культуры и досуга Пензы и военного оркестра. Также будет работать выставка военной техники, форменного обмундирования и специальных средств отрядов спецназначения регионального управления Росгвардии. Кроме этого каждый желающий сможет попробовать свои силы в сдаче нормативов по сборке и разборке автомата Калашникова. Проголодавшихся накормят настоящей солдатской кашей.

По данным пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области, во время фестиваля будут вести работу консультационные пункты, а также открытые приёмные подразделения вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы. Тут любой сможет проконсультироваться по вопросам поступления на службу в Росгвардию, получить необходимую информацию по вопросам лицензирования и хранения оружия, а также о современных технических средствах охраны квартир и частных домовладений.

ИСТОЧНИК KP.RU