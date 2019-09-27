В центре Пензы появится детская поликлиника

СЕГОДНЯ 14:44 2019-09-27T14:44:42+03:00

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Вчера губернатор Иван Белозерцев обсудил с подчиненными необходимость возведения в центре Пензы детской поликлиники. Напомним, что в соответствии с распоряжением Президента РФ до 2021 года во всех регионах страны должна быть сформирована сеть учреждений, соответствующих современным нормативам. Как пояснила заместитель министра здравоохранения области Оксана Чижова, в Пензе проживают 96 тысяч детей, поэтому городу необходима поликлиника на шесть тысяч квадратных метров.

Предполагается, что новое учреждение построят на улице Володарского. В настоящее время администрация города уже приступила к формированию земельного участка под строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU