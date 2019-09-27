В Пензенской области могут пройти соревнования округа по смешанным единоборствам

СЕГОДНЯ 14:35 2019-09-27T15:42:48+03:00

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Вчера в Пензе состоялась встреча губернатора Ивана Белозерцева и президента «Союза ММА России» Радмира Габдуллина. Стороны обсудили вопросы сотрудничества.

В Пензенской области активно поддерживают смешанные единоборства: в 11 спортклубах проходят тренировки по этому виду спорта. Общее количество занимающихся под руководством 24 тренеров превышает тысячу человек. Есть среди них и спортсмены высокого уровня, которые вошли в сборную страны – это Игорь Глазов и Петр Ковалев. Ежегодно Пензенская региональная общественная организация «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА)» проводит региональные соревнования для детей и подростков.

Губернатор Иван Белозерцев выразил желание поддерживать отрасль и далее – в частности, речь шла о выделении средств из регионального бюджета на поездки спортсменов на соревнование и проведение таких состязаний в нашем регионе.

Участники встречи рассмотрели возможность проведения на территории Пензенской области соревнований по смешанным боевым единоборствам Приволжского федерального округа. Иван Белозерцев отметил, что предложение взяли в работу.

Радмир Габдуллин рассказал о том, что он посетил пензенский Музей спорта, и попросил организовать в учреждении экспозицию, посвященную развитию ММА. Глава региона инициативу одобрил.

ИСТОЧНИК KP.RU