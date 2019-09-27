2019-09-27T13:59:43+03:00
Недвижимость

С октября в Пензенской области обновится квитанция за электроэнергию

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Фото предоставлено пресс-службой компанииФото предоставлено пресс-службой компании
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ООО «ТНС энерго Пенза» информирует, что, начиная с октября 2019 г., потребителям на территории Пензенской области будет рассылаться платежный документ обновленной формы.

Для удобства потребителей и повышения эффективности обработки квитанций автоматизированными системами штрих-код для оплаты перенесен в нижнюю часть квитанции, номер лицевого счета, дата и сумма последнего платежа перемещены из верхней правой части квитанции в центр, QR-код перенесен в правую верхнюю часть квитанции.

Также в новой квитанции появилась дополнительная информация для клиентов. В блоке «Информация по лицевому счету и платежные реквизиты» будут размещаться данные о количестве собственников. Добавлено поле со справочной информацией о показаниях общедомового прибора учета электроэнергии.

Существенным нововведением стало и включение в счет уведомления об ограничении электроснабжения. При наличии у энергосбытовой компании претензий по оплате электроэнергии, грозящих отключением ресурса, потребитель сможет оперативно узнать о них из платежного документа и погасить задолженность до наступления негативных последствий.

Ознакомиться с новым видом квитанции можно на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» в разделе «Гид по квитанции» https://penza.tns-e.ru/population/appeal-gid/.

В случае возникновения дополнительных вопросов по оплате электроэнергии подробную информацию можно получить по телефону Контактного центра компании (8412) 98-78-48 и у специалистов в Центрах обслуживания клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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