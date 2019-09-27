В Мордовии неизвестные подожгли строительные материалы

СЕГОДНЯ 12:15 2019-09-27T12:15:19+03:00

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В дежурную часть Рузаевского района поступила информация от 35-летнего местного жителя, что накануне ночью кто-то поджог строительные материалы возле его дома.

На камерах видеонаблюдения видно, как неизвестный проникает во двор, обливает бензином пиломатериалы, поджигает, а после чего скрывается.

Сотрудники полиции, чтобы установить личность злоумышленника, проводят подворный обход и опрашивают работников автозаправочных станций. Также отрабатывают разные версии произошедшего.

По данным пресс-службы МВД по Республике Мордовии, по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества проводится проверка.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о произошедшем или лице, совершившем преступление, просьба сообщить в дежурную часть по телефонам в Рузаевке: 8 (83451) 4-03-89 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU