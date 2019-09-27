2019-09-27T12:15:19+03:00
Общество

В Мордовии неизвестные подожгли строительные материалы

Предварительная сумма ущерба составляет 60 тысяч рублей
Алина МЯСИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В дежурную часть Рузаевского района поступила информация от 35-летнего местного жителя, что накануне ночью кто-то поджог строительные материалы возле его дома.

На камерах видеонаблюдения видно, как неизвестный проникает во двор, обливает бензином пиломатериалы, поджигает, а после чего скрывается.

Сотрудники полиции, чтобы установить личность злоумышленника, проводят подворный обход и опрашивают работников автозаправочных станций. Также отрабатывают разные версии произошедшего.

По данным пресс-службы МВД по Республике Мордовии, по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества проводится проверка.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о произошедшем или лице, совершившем преступление, просьба сообщить в дежурную часть по телефонам в Рузаевке: 8 (83451) 4-03-89 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С октября в Пензенской области обновится квитанция за электроэнергию
В Пензе проходит четвертый фестиваль творчества пожилых людей «Мои года – мое богатство»
В гостях у школьников из Пензы их немецкие сверстники из Фленсбурга
Более 600 жалоб поступило в ГИБДД МВД Мордовии за 8 месяцев
Пензенских пенсионеров научили оказывать экстренную медицинскую помощь
В Сурске благоустраивают Центральный парк
Житель Кузнецка расплачивался чужой картой в магазинах и кафе
В Сердобске перезахоронили останки участника Великой Отечественной войны
В Мордовии водитель «Мазды» скрылся с места ДТП
В «ТНС энерго Пенза» наградили новых пользователей Личного кабинета
30-летнего пензенца обманули на сайте объявлений
Кредитный портфель ВТБ в Пензенской области превысил 21 млрд рублей
Стартовал проект компании «Авиаген Торкейз Рус» в Пензенской области
В пензенском торговом центре несовершеннолетний обокрал продавца
Студенты Пензенского лесного колледжа среди победителей
В центре одаренных детей учатся юные физики Пензенской области