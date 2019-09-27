В Пензе проходит четвертый фестиваль творчества пожилых людей «Мои года – мое богатство»

СЕГОДНЯ 10:50 2019-09-27T10:50:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Центре русской хоровой и вокальной культуры городского центра проходит четвертый открытый городской фестиваль самодеятельного творчества пожилых людей «Мои года – мое богатство».

Уже состоялся второй отборочный этап фестиваля. Жюри выбрали лучших среди ветеранских хоров и солистов. Более 300 артистов-любителей представили свое творчество на сцене киноконцертного зала «Октябрь».

Ветераны исполняли эстрадные и народные хиты прошлых лет. Большее внимание жюри привлекло исполнение песен, посвященных подвигу советского народа во время Великой Отечественной войны. Наличие их в репертуаре принято в рамках общей концепции празднования 75-летия Победы.

По данным пресс-службы Администрации города Пензы, 2 октября состоится Гала-концерт фестиваля по итогам отбора. Вход для всех свободный, начало в 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU