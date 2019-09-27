2019-09-27T10:50:01+03:00
Звезды

В Пензе проходит четвертый фестиваль творчества пожилых людей «Мои года – мое богатство»

Стали известны итоги отборочного этапа
Алина МЯСИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Центре русской хоровой и вокальной культуры городского центра проходит четвертый открытый городской фестиваль самодеятельного творчества пожилых людей «Мои года – мое богатство».

Уже состоялся второй отборочный этап фестиваля. Жюри выбрали лучших среди ветеранских хоров и солистов. Более 300 артистов-любителей представили свое творчество на сцене киноконцертного зала «Октябрь».

Ветераны исполняли эстрадные и народные хиты прошлых лет. Большее внимание жюри привлекло исполнение песен, посвященных подвигу советского народа во время Великой Отечественной войны. Наличие их в репертуаре принято в рамках общей концепции празднования 75-летия Победы.

По данным пресс-службы Администрации города Пензы, 2 октября состоится Гала-концерт фестиваля по итогам отбора. Вход для всех свободный, начало в 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С октября в Пензенской области обновится квитанция за электроэнергию
В Мордовии неизвестные подожгли строительные материалы
В гостях у школьников из Пензы их немецкие сверстники из Фленсбурга
Более 600 жалоб поступило в ГИБДД МВД Мордовии за 8 месяцев
Пензенских пенсионеров научили оказывать экстренную медицинскую помощь
В Сурске благоустраивают Центральный парк
Житель Кузнецка расплачивался чужой картой в магазинах и кафе
В Сердобске перезахоронили останки участника Великой Отечественной войны
В Мордовии водитель «Мазды» скрылся с места ДТП
В «ТНС энерго Пенза» наградили новых пользователей Личного кабинета
30-летнего пензенца обманули на сайте объявлений
Кредитный портфель ВТБ в Пензенской области превысил 21 млрд рублей
Стартовал проект компании «Авиаген Торкейз Рус» в Пензенской области
В пензенском торговом центре несовершеннолетний обокрал продавца
Студенты Пензенского лесного колледжа среди победителей
В центре одаренных детей учатся юные физики Пензенской области