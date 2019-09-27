В гостях у школьников из Пензы их немецкие сверстники из Фленсбурга

СЕГОДНЯ 09:23 2019-09-27T09:23:58+03:00

С 14 по 27 сентября пензенская гимназия № 44 принимает друзей из Германии в рамках программы «Школьный обмен»

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Ребята совместно посещают уроки, совершают экскурсии по культурным учреждениям нашего региона. 26 сентября в «Пензаконцерте» делегация побывала на репетиции ансамбля песни и танца «Казачья застава».

Художественный руководитель коллектива Андрей Сугоняк рассказал гостям интересные факты из истории российского казачества, а артисты ансамбля показали лучшие номера из своего богатого репертуара., отмечает пресс-служба Министерства культуры и туризма области.

Школьники с восторгом наблюдали за выступлением «Казачьей заставы», а после – примерили элементы сценических костюмов и сделали фото на память.

«Это было очень захватывающее и эмоциональное зрелище! Мне всегда нравилась русская культура, а сегодня я испытал особый восторг. И здорово, что нам с ребятами позволили примерить эти прекрасные костюмы», – поделился впечатлениями представитель немецкой делегации, педагог из Фленсбурга, Йенс Одер.

По программе обмена школьники из Германии посещают Пензу уже третий раз, и с каждым годом число желающих познакомиться с русской культурой увеличивается.

ИСТОЧНИК KP.RU