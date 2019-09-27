Более 600 жалоб поступило в ГИБДД МВД Мордовии за 8 месяцев

СЕГОДНЯ 08:52 2019-09-27T09:01:44+03:00

Автовладельцы возражают против постановлений об административных правонарушениях на основе фотовидеофиксации

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Представители Центра фотовидеофиксации дали разъяснения по правильной подаче жалоб. Собственнику транспортного средства необходимо направить жалобу в письменном виде (на бумажном носителе) на имя начальника Центра автоматизированной фиксации по адресу: 430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д.6, либо в суд по месту совершения нарушения. Обязательна подпись заявителя.

В случае пропуска указанного срока подачи жалобы к заявлению необходимо приложить ходатайство о восстановлении срока обжалования с указанием уважительных причин пропуска срока (в письменном виде).

Доказательствами, подтверждающими факт нахождения транспортного средства во владении (пользовании) другого лица могут, в частности, являться: договор купли-продажи, аренды или лизинга автомобиля, запись в полисе обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства о допуске к его управлению, показания свидетелей и лица, непосредственно управлявшего транспортным средством в момент фиксации административного правонарушения.

Обязательно указание в жалобе номера обжалуемого постановления.

Подробные разъяснения можно получить по телефону в Саранске 29-89-01.

ИСТОЧНИК KP.RU