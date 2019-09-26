2019-09-26T18:19:23+03:00
Здоровье

Пензенских пенсионеров научили оказывать экстренную медицинскую помощь

Участниками проекта, который продолжался несколько недель, стали несколько сотен жителей региона
Лилия САЗОНОВА
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Сегодня в ПКиО им. В.Г.Белинского Пензенское отделение фонда «Российский фонд милосердия и здоровья» провел Фестиваль здоровья. Это мероприятие является итоговым в проекте «Золотой час первой помощи», направленном на повышение качества жизни людей старшего поколения.

В рамках проекта люди старшего возраста получили знания и умения, которые позволят им сориентироваться в экстренной ситуации, грамотно оказать помощь пострадавшему или больному, а также провести комплекс мероприятий для оказания самопомощи до приезда медицинского персонала.

С пенсионерами проводились трехдневные семинары и однодневные инструктажи по оказанию первой помощи. В рамках проекта более 40 волонтеров - инструкторов участвовали в семинарах, 350 человек прошли инструктажи по оказанию первой помощи.

- Участники проекта смогут анализировать обстановку и действовать соответствующим образом в неотложных ситуациях, когда промедление в оказании помощи может стоить пострадавшему жизни, - пояснила председатель правления Пензенского областного отделения Российского фонда милосердия и здоровья Ольга Коновалова.

Все участники проекта на Фестивале здоровья получили именные сертификаты, и методическое пособие, включающее в себя алгоритм действий при оказании первой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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