В Сурске благоустраивают Центральный парк
Муниципальные образования Городищенского района реализуют нацпроект «Формирование комфортной городской среды» с 2017 года.
Как сообщает пресс-служба Правительства Пензенской области, в этом году от района в проекте принимают участие город Сурск и рабочий поселок Чаадаевка.
Сейчас в Сурске благоустраивают Центральный парк, на который выделили почти десять миллионов рублей. На данный момент на объекте восстановили ограждения и пешеходные дорожки. Также установили танцевальную, детскую и спортивную площадки.
В поселке Чаадаевка идут работы по благоустройству двух дворовых территорий по ул. Строителей, д. 2, 12 и две общественные территории: пешеходная зона по ул. Ленина и сквер по ул. Строителей.
ИСТОЧНИК KP.RU