СЕГОДНЯ 18:14 2019-09-26T18:14:06+03:00

На это выделили почти десять миллионов рублей

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Муниципальные образования Городищенского района реализуют нацпроект «Формирование комфортной городской среды» с 2017 года.

Как сообщает пресс-служба Правительства Пензенской области, в этом году от района в проекте принимают участие город Сурск и рабочий поселок Чаадаевка.

Сейчас в Сурске благоустраивают Центральный парк, на который выделили почти десять миллионов рублей. На данный момент на объекте восстановили ограждения и пешеходные дорожки. Также установили танцевальную, детскую и спортивную площадки.

В поселке Чаадаевка идут работы по благоустройству двух дворовых территорий по ул. Строителей, д. 2, 12 и две общественные территории: пешеходная зона по ул. Ленина и сквер по ул. Строителей.

ИСТОЧНИК KP.RU