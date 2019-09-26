В Сердобске перезахоронили останки участника Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 17:53 2019-09-26T18:01:48+03:00

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Сегодня Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин, жители Сердобска, представители поискового движения и Русской Православной церкви приняли участие в траурном митинге в честь памяти красноармейца Александра Осипова.

Александр Кузьмич Осипов, родившийся в 1921 в деревни Юматовка(на данный момент не существует), пропал без вести в августе 1941 года. Его останки обнаружили в мае во время поисковых работ, которые были организованы историко-патриотическим объединением «Поиск» на территории Соколовского сельсовета Пулинского района Житомирской области в Украине.

ФОТО: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

- Сегодня мы предаем земле рядового Александра Осипова. Двадцатилетним мальчишкой ушел он на фронт и вот, спустя 78 лет, наконец-то вернулся домой с поля боя. И мы, не знавшие войны, не имеем права забывать о ратном подвиге наших предков. Основная задача для нас - не допустить фальсификаций и сохранить для будущих поколений историческую правду о героизме советских воинов, - отметил в своей речи Валерий Лидин.

Депутаты Законодательного Собрания регулярно оказывают помощь в организации поисковых экспедиций и оснащают отряды поисковиков необходимым оборудованием.

- Спасибо всем, кто принимает участие в поисковой работе. Это люди с одной общей чертой - неравнодушия, глубокого уважения к истории нашего Отечества, личная ответственность за сохранение памяти о павших и пропавших без вести, - выразил благодарность участникам поискового движения области глава законодательной власти.

Валерий Лидин вместе с руководителем поисковой группы «Азимут 58» Константином Кривулиным передали вещи погибшего солдата в Сердобский краеведческий музей.

ФОТО: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Захоронение останков Александра Осипова прошло с воинскими почестями, в память о герое прозвучал оружейный салют.

ИСТОЧНИК KP.RU