В Сердобске перезахоронили останки участника Великой Отечественной войны
Сегодня Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин, жители Сердобска, представители поискового движения и Русской Православной церкви приняли участие в траурном митинге в честь памяти красноармейца Александра Осипова.
Александр Кузьмич Осипов, родившийся в 1921 в деревни Юматовка(на данный момент не существует), пропал без вести в августе 1941 года. Его останки обнаружили в мае во время поисковых работ, которые были организованы историко-патриотическим объединением «Поиск» на территории Соколовского сельсовета Пулинского района Житомирской области в Украине.
ФОТО: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области
- Сегодня мы предаем земле рядового Александра Осипова. Двадцатилетним мальчишкой ушел он на фронт и вот, спустя 78 лет, наконец-то вернулся домой с поля боя. И мы, не знавшие войны, не имеем права забывать о ратном подвиге наших предков. Основная задача для нас - не допустить фальсификаций и сохранить для будущих поколений историческую правду о героизме советских воинов, - отметил в своей речи Валерий Лидин.
Депутаты Законодательного Собрания регулярно оказывают помощь в организации поисковых экспедиций и оснащают отряды поисковиков необходимым оборудованием.
- Спасибо всем, кто принимает участие в поисковой работе. Это люди с одной общей чертой - неравнодушия, глубокого уважения к истории нашего Отечества, личная ответственность за сохранение памяти о павших и пропавших без вести, - выразил благодарность участникам поискового движения области глава законодательной власти.
Валерий Лидин вместе с руководителем поисковой группы «Азимут 58» Константином Кривулиным передали вещи погибшего солдата в Сердобский краеведческий музей.
ФОТО: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области
Захоронение останков Александра Осипова прошло с воинскими почестями, в память о герое прозвучал оружейный салют.
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