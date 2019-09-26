2019-09-26T15:11:42+03:00
Происшествия

В Мордовии водитель «Мазды» скрылся с места ДТП

В течение двух часов он был задержан сотрудниками госавтоинспекции
Виктор ВИКТОРОВ
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Печальный итог езды без правил. Фото пресс-службы ГИБДД МВД МордовииПечальный итог езды без правил. Фото пресс-службы ГИБДД МВД Мордовии
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25 сентября на территории Республики Мордовия зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, три человека получили ранения различной степени тяжести, из них один ребенок, отмечает пресс-служба ГИБДД МВД Мордовии.

В частности, в Кадошкинском районе, напротив дома № 35 по улице Заводская, поселка Кадошкино, 26-летний мужчина, управляя автомобилем «Мазда», совершил наезд на восьмилетнего велосипедиста, который двигался по пешеходному переходу, после чего с места ДТП скрылся в неизвестном направлении.

Инспекторами ДПС в течение двух часов водитель «Мазды» был установлен. В результате аварии пострадавший велосипедист самостоятельно обратился в ГБУЗ РМ «Ковылкинская МБ», где ему оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии, в отношении него составлены административные материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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