В Мордовии водитель «Мазды» скрылся с места ДТП

СЕГОДНЯ 15:04 2019-09-26T15:11:42+03:00

В течение двух часов он был задержан сотрудниками госавтоинспекции

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25 сентября на территории Республики Мордовия зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, три человека получили ранения различной степени тяжести, из них один ребенок, отмечает пресс-служба ГИБДД МВД Мордовии.

В частности, в Кадошкинском районе, напротив дома № 35 по улице Заводская, поселка Кадошкино, 26-летний мужчина, управляя автомобилем «Мазда», совершил наезд на восьмилетнего велосипедиста, который двигался по пешеходному переходу, после чего с места ДТП скрылся в неизвестном направлении.

Инспекторами ДПС в течение двух часов водитель «Мазды» был установлен. В результате аварии пострадавший велосипедист самостоятельно обратился в ГБУЗ РМ «Ковылкинская МБ», где ему оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии, в отношении него составлены административные материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU