В «ТНС энерго Пенза» наградили новых пользователей Личного кабинета

СЕГОДНЯ 15:03 2019-09-26T15:25:51+03:00

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25 сентября состоялось награждение победителей акции «Каждому клиенту - Личный кабинет», которую ООО «ТНС энерго Пенза» проводило с апреля по сентябрь 2019 года. Клиенты компании, зарегистрировавшие в этот период «Личный кабинет» и подключившие электронную квитанцию, становились участниками акции.

5 новым пользователям Личного кабинета, ставшими победителями, заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов вручил планшетные компьютеры, смартфоны и фитнес-браслеты.

Также в ходе торжественного мероприятия были поощрены сотрудники компании, подключившие наибольшее число потребителей к дистанционным сервисам гарантирующего поставщика электроэнергии.

- Взаимодействие организаций и клиентов все больше переходит в цифровую плоскость, и в этом плане наша компания идет в ногу со временем. Предлагаемые нами сервисы - Личный кабинет, электронная квитанция, мобильное приложение и современный сайт со множеством интерактивных функций – не только упрощают процесс оплаты и получения консультаций потребителями, но и обеспечивают доступность услуг для жителей отдаленных населенных пунктов нашей области, – отметил Роман Чернов. - Показателем востребованности наших сервисов является неуклонный рост числа их пользователей, которых на данный момент уже более 20 000. За последние 12 месяцев рост по этому показателю составил более 100 %.

Напомним, «Личный кабинет» предоставляет потребителям возможность быстро и без комиссии оплачивать счета, передавать показания приборов учета, просматривать историю переданных показаний и совершенных платежей, а также задавать вопросы специалистам компании.

Стать пользователем «Личного кабинета» можно любым удобным способом:

• на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru;

• установив мобильное приложение «ТНС энерго. Личный кабинет» (для OS Android);

• отправив заявку в свободной форме на электронную почту vopros@penza.tns-e.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU