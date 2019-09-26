30-летнего пензенца обманули на сайте объявлений

СЕГОДНЯ 14:27 2019-09-26T14:27:43+03:00

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В полицию обратился мужчина с заявлением о мошенничестве. Он рассказал о том, что на одном из сайтов нашел объявление о продаже запасных частей для автомобиля «Тойота Королла», связался с продавцом и договорился о покупке.

Мужчина перечислил 29 тысяч рублей на счет неизвестного. После трех дней позвонил продавцу спросить, когда придет его покупка. Тот ему сообщил, что товар находится на таможне, поэтому отправка задерживается. Пензенца такой ответ не устроил и он попросил вернуть деньги обратно, на что неизвестный бросил трубку и отключил телефон. Стражам порядка потерпевший сообщил, что знал о подобных случаях обмана.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по Пензенской области, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU