2019-09-26T14:18:21+03:00
Экономика

Кредитный портфель ВТБ в Пензенской области превысил 21 млрд рублей

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За первое полугодие 2019 года кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Пензенской области вырос более чем на 5% - до 21,4 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц банка на 1 июля превысил 19,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 4%.

Розничный кредитный портфель за отчетный период вырос на 10% и составил на 1 июля 13 млрд рублей. Основную долю занимают кредиты наличными - 7 млрд рублей (+12% к началу года) и ипотека (+10%). За шесть месяцев банк в регионе выдал населению области кредитов на сумму 3,2 млрд рублей. Наиболее востребованным продуктом была ипотека. Продажи в данном сегменте увеличились на 13% и превысили 1 млрд рублей.

Отмечается повышение спроса на сберегательные продукты банка. Портфель привлеченных средств физлиц увеличился на 10% до 11,4 млрд рублей. В первом полугодии жители региона разместили в ВТБ порядка 900 млн рублей своих накоплений.

Кредитный портфель банка в корпоративном сегменте превысил 8,4 млрд рублей. Более трети этой суммы — 3,1 млрд рублей — приходится на долю займов в рамках программ господдержки. Портфель привлеченных средств юрлиц по итогам шести месяцев составил 8,2 млрд рублей.

Кроме того, в первом полугодии ВТБ в регионе привлек порядка 5,5 тысяч клиентов, получающих и переводящих заработную плату на карту банка. Портфель карт с ежемесячным зачислением на счет превысил 53 тысячи штук.

«Объем участия банка в жизни региона планомерно растет. Мы активно содействуем развитию бизнеса — за первое полугодие нашими новыми клиентами стали более 340 предпринимателей и организаций области. Наряду с этим укрепляются наши позиции на рынке розничного кредитования. Во многом этому способствует наш клиентоориентированный подход. Внедрение передовых продуктов и совершенствование качества обслуживания всегда в фокусе нашего внимания», - прокомментировал управляющий банка ВТБ в Пензенской области Денис Педай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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