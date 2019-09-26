Стартовал проект компании «Авиаген Торкейз Рус» в Пензенской области

СЕГОДНЯ 13:08 2019-09-26T13:13:22+03:00

25 сентября 2019 года в Никольском районе открыта площадка по производству инкубационного яйца индейки

Изменить размер текста: A A

В торжественной церемония открытия приняли участие: губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, владелец группы компаний «Aviagen» Дирк Вейсохан, управляющий директор «Aviagen Turkeys» Клей Барроуз, председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин, Министр экономики Сергей Капралов, представители правительства региона, а также руководители ряда крупных пензенских компаний, отмечает пресс-служба министерства экономики области.

Компания «Авиаген Торкейз Рус» является дочерним предприятием компании «Aviagen Group» – одной из ведущих компаний на мировом рынке по производству мяса птицы и рыбы.

В рамках мероприятия Губернатор Иван Белозерцев отметил целесообразность и взаимовыгодность реализуемого проекта, как для группы компаний «Авиаген», так и для её деловых партнёров, в число которых входит ГК «Дамате».

«Это будет главный продовольственный центр рынка индейки по всей России с производительностью до 8 миллионов яиц в год. А при выходе на полную мощность будет производиться 12 миллионов яиц в год», - отметил Сергей Капралов. Проектом предусмотрено создание 10-ти птицефабрик по выпуску инкубационного яйца индейки с высоким генетическим потенциалом. Общий объем инвестиций в проект составит около 2,5 млрд. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU